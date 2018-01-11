США впервые за 60 лет стали чистым экспортером природного газа

США впервые с 1957 года избавились от торгового дисбаланса по итогам года, нарастив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и поставки газа в Мексику.

Чистый экспорт газа в прошлом году составил около 0,4 млрд куб. футов (11 млн куб. м в день). В 2016 году в США чистый импорт газа составлял 1,8 млрд куб. футов (50 млн куб. м в день). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой ​на аналитика вашингтонского Управления энергетической информации Викторию Зарецкую.

«Значительное прогнозируемое увеличение» поставок газа по трубопроводу в Мексику и растущее число поставок (СПГ) танкерами «должны гарантировать развитие тренда в будущем», сообщила Зарецкая. Сейчас в США на экспорт работает только один СПГ-терминал — Sabine Pass в Луизиане, два других откроются в 2018 году.

«Никогда раньше мировой рынок СПГ не имел таких значительных объемов газа, как те, что будут доступны в ближайшие три года, в основном из США, что приведет к фундаментальным изменениям в том, как СПГ торгуется и продается в мире», - считает Зарецкая.

Управление энергетической информации на своем сайте прогнозирует, что чистый экспорт газа США вырастет в 2018 году до 2,3 млрд куб. футов в день в 2018 году и до 4,6 млрд куб. футов в день в 2019 году. Ожидается, что добыча газа США вырастет на 9,3% в 2018 году (на 6,9 млрд куб. футов в день) и на 3,2% в 2019 году (на 2,6 млрд куб. футов в день).

В 2016 году США также удалось стать чистыми экспортерами газа, но только в ноябре. Тогда экспорт за месяц превысил импорт также примерно на 11 млн куб. м в день.