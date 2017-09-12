Последнее обновление: 12.09.2017 18:00

В августе в Беларуси зафиксирована дефляция

В августе в Беларуси зафиксирована дефляция.

Как сообщает Белстат, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2017 года по сравнению с июлем текущего года составил 99,2%.

Между тем потребительские цены на товары и услуги выросли с начала года на 2,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2017 года по сравнению с июлем составил 99,99%, с декабрем 2016 года - 101,9%.

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