Последнее обновление: 13.12.2017 18:00

Футболисты Германии получат по €350 тыс за победу на чемпионате мира

В случае успешного выступления на Чемпионате мира по футболу в России игроки немецкой сборной получат рекордные премии. Об этом заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

"Для наших игроков это означает хорошую мотивацию для того, чтобы впервые в истории немецкого футбола два раза подряд стать чемпионами мира", - указал Гриндель.

В случае победы на ЧМ-2018 футболисты получат по 350000 евро. В 2014 году, игроки бундестим, выигравшие мировое футбольное первенство в Бразилии, получили по 300000 евро.

Если на чемпионате в России немецкая сборная выйдет в четвертьфинал, то ее игроки получат по 75000 евро, за попадание в полуфинал премия возрастет до 125000 евро. Третье место оценивается в 150000 евро, а участие в финальном матче на стадионе в Лужниках 15 июля - в 200000 евро.

Менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф указал, что решение DFB вносит необходимое спокойствие и ясность и позволит футболистам сосредоточиться в первую очередь на спортивных задачах

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Спорт
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование