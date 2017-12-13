Футболисты Германии получат по €350 тыс за победу на чемпионате мира

В случае успешного выступления на Чемпионате мира по футболу в России игроки немецкой сборной получат рекордные премии. Об этом заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

"Для наших игроков это означает хорошую мотивацию для того, чтобы впервые в истории немецкого футбола два раза подряд стать чемпионами мира", - указал Гриндель.

В случае победы на ЧМ-2018 футболисты получат по 350000 евро. В 2014 году, игроки бундестим, выигравшие мировое футбольное первенство в Бразилии, получили по 300000 евро.

Если на чемпионате в России немецкая сборная выйдет в четвертьфинал, то ее игроки получат по 75000 евро, за попадание в полуфинал премия возрастет до 125000 евро. Третье место оценивается в 150000 евро, а участие в финальном матче на стадионе в Лужниках 15 июля - в 200000 евро.

Менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф указал, что решение DFB вносит необходимое спокойствие и ясность и позволит футболистам сосредоточиться в первую очередь на спортивных задачах