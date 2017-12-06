Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Вчера цены на золото опустились до минимального уровня за четыре месяца, поскольку подъем курса доллара США и мировых фондовых рынков снизил привлекательность активов "тихой гавани", к которым относится золото.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в феврале на бирже в Нью-Йорке упали на 1%, до $1265 за унцию, минимума с 8 августа.

"Настроение инвесторов не способствует росту цен на золото, - говорит старший аналитик Insignia Consultants Чинтан Карнани. - Рост дефицита внешнеторгового баланса США говорит о том, насколько сильна американская экономика, и золото едва ли подорожает".

Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса США в октябре 2017 года повысился на 8,6%, до $48,7 млрд с $44,9 млрд в сентябре. Показатель стал рекордным с января 2017 года.

Отмечается, что импорт из Китая, Мексики и ЕС в октябре вырос до исторического максимума.

На сильных статданных курс доллара США к корзине из 16 основных мировых валют вырос на 0,35%.