Цены на золото держатся на уровне $1.300, укрепление доллара сдержало рост

Цены на золото закрепились выше психологического уровня в $1.300 в понедельник на фоне опасений вокруг ядерной программы Ирана, в то время как укрепление доллара сдержало рост.

В 12.57 золото торговалось по $1.304,50 за тройскую унцию по сравнению с $1.304,47 за унцию при закрытии торгов в пятницу. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $2,2 до $1.306,9 за унцию.

Доллар поднялся в понедельник, но растерял импульс роста, тогда как азиатские акции подскочили до максимума 10 лет, так как оптимистичные экономические данные Китая способствовали росту цен на сырьевые товары.

Евро продолжил падение после того, как глава Каталонии Карлес Пучдемон не смог прояснить, провозглашает ли он независимость региона от Испании.

Цены на драгоценный металл выросли на 0,9 процента в пятницу после предупреждения американского президента Дональда Трампа о том, что США может выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Данные, показавшие, что инфляция в США остается слабой, также оказали поддержку котировкам.

Экономика США остается сильной, а укрепление рынка труда требует постепенного повышения процентной ставки вопреки вялой инфляции, сообщила глава ФРС США Джанет Йеллен в воскресенье.

Хедж-фонды и управляющие сокращали число длинных позиций в золоте на бирже COMEX четвертую неделю подряд на неделе по 10 октября, согласно опубликованным в пятницу данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами.

Серебро торговалось по $17,37 за унцию по сравнению с $17,35 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $943,25 по сравнению с $944,00, палладий - $1002,70 против $988,25.