Цена золота поднялась до максимума с середины апреля

Спрос на надежные активы продолжает оказывать повышательное давление на стоимость золота. Стоимость этого драгметалла на мировом рынке достигла во вторник максимальной отметки с 18 апреля.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в августе на бирже в Нью-Йорке поднялись на 0,7%, до $1291 за унцию.

Инвесторы с опасением ждут трех событий, назначенных на четверг: досрочных парламентских выборов в Великобритании, на которые может повлиять недавний теракт в Лондоне, заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступления экс-директора ФБР Джеймса Коми в Конгрессе, в ходе которого он ответит на вопросы о возможном вмешательстве президента США Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кроме того, нервозности рынкам добавил разрыв дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром в связи с обвинениями катарских властей в поддержке террористических организаций.