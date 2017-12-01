Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала 6 российских лыжников

Временную дисквалификацию за допинг от Международной федерации лыжного спорта (FIS) получили российские спортсмены, которые ранее были наказаны МОК.

Ранее Международный Олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщает Sport Arena.

При этом дисквалификация МОК распространялась только на Олимпийские игры. Во всех других соревнованиях, включая Кубок мира, дисквалифицированные российские лыжники могли участвовать.

Теперь руководство FIS подвело итоги своего расследования и отстранило за нарушение антидопинговых правил шестерку лыжников от всех других турниров.