Власти Беларуси обсуждают с китайской Midea проекты на $500-550 млн

Беларусь обсуждает с китайской Midea Group пять проектов, включая продажу белорусских предприятий, на общую сумму в $500-550 миллионов. Такую информацию озвучил вице-премьер Владимир Семашко.

“Они готовы прийти сюда в разных формах, вкладывать сюда деньги, строить новое предприятие. Вторая форма - создание СП. Третья - выкуп готового предприятия”, - сказал Семашко.

При этом он не назвал заводы, о продаже которых идет речь.

Сегодня Лукашенко провел переговоры с главой корпорации Midea Group Фан Хунбо и пообещал поддержать любые проекты.

"Вы всегда для нас желанные гости. Мы всегда очень тщательно, аккуратно и трепетно относимся к вопросам, которые нужно решать между Беларусью и КНР, и свидетельством тому является ваша компания. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В 2009 году Midea Group создала совместный с белорусским заводом Горизонт завод по производству электрических печей.

В середине ноября совместная с китайской корпораций Geely компания БелДжи открыла в республике завод по серийному производству легковых автомобилей.