Лукашенко назвал Беларусь самой близкой к Китаю европейской страной

Беларусь является самой близкой к Китаю европейской страной. Об этом Лукашенко заявил во время встречи с представителями китайских СМИ.

По его словам, отношения Беларуси и Китая носят «доверительный» характер. По мнению Лукашенко, двум странам удалось создать «мощные, прочные и надежные межгосударственные связи» несмотря на противодействие «мировым вызовам».

«Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь», - сказал он.

Лукашенко напомнил, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян в ходе визита в Минск назвал КНР и Беларусь «железными братьями». Он заявил, что Минску и Пекину удалось реализовать несколько десятков инвестиционных проектов, упомянул обмен студентами и разработку совместного индустриального парка «Великий камень». Этот парк, как ожидает Лукашенко, принесет Беларуси порядка $50 млрд.

Он призвал к еще более «масштабному и динамичному» развитию отношений, в частности на региональном уровне. В пример он привел сотрудничество регионов Беларуси и России.

«Я часто говорю, что, если бы не было межрегионального сотрудничества с Россией, у нас бы никогда не было таких союзнических отношений с этим государством», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.