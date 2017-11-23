Последнее обновление: 23.11.2017 15:25

Росгидромет ответил на обвинения в сокрытии радиоактивного загрязнения

Глава Росгидромета Максим Яковенко в разговоре с РБК ответил на упреки в сокрытии информации о превышении уровня радиоактивных веществ в некоторых регионах России.

«Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение население страны», - заявил он.

Яковенко добавил, что данные, полученные в период с 25 сентября по 6 октября, были обработаны специалистами и опубликованы 13 октября на сайтах Гидромета и его подведомственных учреждений. То есть журналисты, экологи и рядовые граждане имели возможность ознакомиться с информацией более месяца назад.

«Обращаю ваше внимание, что, основываясь на этих данных, руководство администрации Челябинской области провело 20 октября 2017 года специальный брифинг для средств массовой информации», - подчеркнул глава Росгидромета.

На собрании, по его словам, была озвучена информация о том, что в пробах, взятых Уральским управлением гидрометеорологической службы, найден рутений-106. Власти региона сразу пояснили, что концентрация значительно ниже допустимого среднегодового значения и не представляет угрозы населению.

20 ноября «Гринпис Россия» заявил о возможном аварийном выбросе рутения-106 на химкомбинате «Маяк» (Челябинская область). Руководство предприятия ответило, что не является источником загрязнения. Росгидромет обвинил экологов в самопиаре.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование