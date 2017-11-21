Росгидромет подтвердил "экстремальное" радиационное загрязнение на юге Урала

В селе Аргаяш Челябинской области, расположенном неподалеку от предприятия по производству компонентов ядерного оружия "Маяк", в период с 26 сентября по 1 октября было зафиксировано "экстремально высокое" радиационное загрязнение изотопами рутения (Ru-106), превышающее норму в 986 раз. Об этом свидетельствует информационный бюллетень, размещенный на сайте Росгидромета.

При этом в аналогичный период "превышение суммарной бета-активности в пробах… фиксировали все посты" на Южном Урале, уточняют в федеральной службе. В конце сентября продукты распада были обнаружены в Республике Татарстан, в Волгограде и Ростове-на-Дону.

С 29 сентября по 3 октября повышение концентрации рутения-106 отмечалось в атмосфере всех европейских стран, "начиная с Италии и далее на север Европы".

О том, что в регионе Южного Урала, предположительно, произошел радиоактивный выброс Ru-106, немецкие специалисты по радиационной защите сообщили 8 октября.

После заявления из ФРГ в российской госкорпорации "Росатом", которой принадлежит производственное объединение "Маяк", подчеркнули, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли РФ находится "в пределах нормы". "Версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна", - заявили в корпорации.

В свою очередь эколог Надежда Кутепова, получившая политическое убежище во Франции, в интервью газете "Коммерсант" 16 октября предположила, что причиной появления радиоактивного облака могла стать авария во время "горячих испытаний" новых контейнеров с отработанным ядерным топливом на предприятии "Маяк" в городе Озерске Челябинской области.

Незначительное содержание рутения-106 в воздухе, зафиксированное шестью измерительными станциями ФРГ, а также другими странами Европы, в частности Италией и Австрией, неопасно для здоровья человека. Так, наибольшая в Германии концентрация этого изотопа (в Гёрлице) составила лишь около 5 миллибекерелей на кубический метр воздуха (Бк/м3). Даже при постоянном вдыхании воздуха с таким содержанием рутения в течение недели его доза окажется ниже, чем естественное фоновое излучение за один час.

Производственное объединение "Маяк" - один из крупнейших центров по переработке радиоактивных материалов в России.