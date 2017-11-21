Росатом и Маяк отвергают причастность к утечке радиоактивного рутения-106

Госкорпорация Росатом и входящее в ее структуру предприятие Маяк, расположенное в Челябинской области, отвергли причастность к утечке в атмосферу радиоактивного элемента рутений-106, о которой сообщили Росгидромет и экологи.

“Никаких инцидентов и аварий на объектах атомной отрасли Российской Федерации не происходило”, - процитировало госагентство РИА слова представителя Росатома - компании, объединяющей активы в области атомной энергетики.

Росгидромет сообщил во вторник, что в конце сентября - начале октября все его южноуральские посты фиксировали превышение бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей, а два поста обнаружили изотоп рутения-106. Продукты распада рутения-106 также были обнаружены в Татарстане и странах Европы.

Гринпис России связал выброс с возможной аварией на ядерном комплексе Маяк, занятом в оборонном и гражданском производстве, а также утилизирующем ядерные отходы, и сообщил, что обратился в Генпрокуратуру РФ.

“Аварийный выброс рутения-106 на комбинате Маяк может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов”, - говорится в сообщении Гринписа.

Маяк сообщил, что загрязнение атмосферы рутением-106 не связано с его деятельностью.

“Озвученные Росгидрометом данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20.000 раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей”, - говорится в сообщении Маяка.

“На ФГУП ПО Маяк в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме”, - говорится в сообщении.

В начале ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) сообщил, что радиоактивное облако, появившееся над Европой, указывает на возможность аварии на одном из ядерных объектов России или Казахстана. IRSN предположил, что утечка могла произойти на объекте по переработке ядерного топлива или в центре, занимающемся ядерной медициной, исключив вероятность аварии на атомном реакторе.