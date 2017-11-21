Японские исследователи снизили шум садящегося самолета

Агентство аэрокосмических исследований Японии провело испытания доработанной версии накладок на стойки и дверцы шасси и закрылки, с помощью которых можно существенно снижать аэродинамический шум заходящего на посадку самолета. Об этом сообщает интернет-издание N+1 со ссылкой на сообщение агентства.

Предварительный анализ результатов исследований показал значительное снижение аэродинамического шума опытового самолета. В ближайшее время исследователи намерены завершить анализ и представить полные данные об уменьшении шумности самолетов.

С каждым годом города становятся все больше, увеличивая свою площадь. Иногда это приводит к тому, что аэропорты, прежде находившиеся в пригороде, оказываются частью города. В этих случаях самолеты доставляют беспокойство местным жителям. Кроме того, международные авиационные власти периодически обновляют требования, предъявляемые к самолетам по уровню шумности. Для того, чтобы уменьшить шумность самолетов, а значит и аэропортов, разработчики по всему миру занимаются созданием новых технологий, которые бы позволили сделать летательные аппараты тише.

Новые приспособления, испытанные японцами, представляют собой специальные накладки на стойки шасси и кромки закрылков. На стойках шасси такие накладки закрывают щели между элементами конструкции и улучшают обтекание воздушным потоком. Накладки на нижней части закрылков выполнены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения турбулентного потока. Накладки на кромках закрылков в верхней части имеют вихрегенераторы. Они нарушают ламинарное течение воздуха и предотвращают образование пограничного слоя с медленным течением.

Кроме того, накладки на закрылки немного уменьшают зазор между торцами этих элементом и крылом. Благодаря накладкам на закрылки удается несколько улучшить аэродинамические характеристики закрылков и немного уменьшить угол их выпуска при сохранении общей эффективности крыла. Испытания первой версии накладок состоялись в октябре прошлого года и показали, что такие приспособления могут снизить аэродинамический шум самолета. Доработанные накладки несколько отличаются своими размерами, числом вихрегенераторов и формой.

Новые накладки были установлены на опытовый самолет Cessna Citation Sovereign, обозначаемый японским агентством как Hisho ("секретарь"). Испытания доработанных элементов проводились в сентябре-октябре текущего года. В общей сложности самолет выполнил 17 полетов, в ходе которых измерения его шума производились с земли 222 раза. Замеры уровня шума производились для опытового самолета как без накладок, так и с ними.