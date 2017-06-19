Последнее обновление: 19.06.2017 16:59

Японцы собрали первый за полвека пассажирский самолет

На авиашоу в Париже представят новый японский пасcажирский самолет MRJ.

Как сообщает NHK World, Mitsubishi Heavy Industries представит свой новый реактивный самолет на международном авиашоу в Париже, которое является одной из крупнейших выставок такого типа в мире.

Самолет Мitsubishi Regional Jet или MRJ представляет собой первый пассажирский самолет, произведенный в Японии почти за полвека.

Компания показала новый самолет представителям СМИ в воскресенье, за день до того, как он будет впервые продемонстрирован на авиашоу.

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