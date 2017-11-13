Отток капитала съедает нефтяные доходы России

Российская финансовая система продолжает терять запасы валюты: хотя приток нефтегазовых доходов подскочил вместе с ценами на нефть, вывод капитала частным сектором ускорился почти втрое и "съел" всю валютную прибыль экономики, пишет finanz.ru.

Как сообщил ЦБ РФ, в октябре сальдо основных валютных потоков в страну и из нее было положительным: профицит платежного баланса вырос почти в 6 раз по сравнению с сентябрем и составил 2,3 млрд долларов.

Однако отток капитала оказался больше на 20% - частный сектор вывез 2,8 млрд долларов за месяц. Накопленным итогом с начала года из страны утекло 23,6 млрд долларов (против 8,6 млрд в прошлом году).

Увеличить валютные доходы помогает конъюнктура нефтяного рынка, констатирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров. На фоне сокращения добычи Россией и странами ОПЕК котировки "черного золота" подскочили на 40% по сравнению с июнем и впервые за года превысили отметку 60 долларов за баррель Brent.

Как итогу концу третьего квартала экспортные доходы РФ выросли на треть, в сентябре в страну от торговли пришло 30,3 млрд долларов. Если учесть траты на импорт (20,2 млрд долларов), показатели торгового баланса - лучшие с мая 2015 года, говорит Тихомиров.

Но отток капитала нейтрализует весь позитивный эффект, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: в результате рубль падает, несмотря на дорогую нефть. К концу года курс доллара составит 60 рублей, прогнозирует она.

Валюту из страны вывозят банки, которым необходимо гасить внешний долг, объясняет в комментарии центробанк. В октябре выплаты должны были составить 4,6 млрд долларов, из которых - треть приходилась на топ-30 крупнейших компаний.

Данные ЦБ - лишь предварительная оценка, детальная статистика доступна на конец сентября. Она показывает, что впервые с начала года к выводу капитала подключились не только банки, но и другие сектора - по итогам третьего квартала бизнес эвакуировал из страны 14 млрд долларов, рекордную за два года сумму, отмечает ведущий эксперт "Центра Развития" ВШЭ Сергей Пухов.

Ситуацию усугубляет то, что с российского рынка начали уходить иностранные инвесторы, скупавшие рубли и гособлигации для игры на высоких процентных ставках, говорит глава аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: нерезидентов пугают разговоры о введении в РФ ограничений на операции с валютой, а также угроза новых санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг, решение о которых может быть принято в начале следующего года.

Если цены на нефть останутся на текущем уровне, в четвертом квартале приток по текущему счету составит 10,1 млрд долларов, подсчитали аналитики Райффайзенбанка. При этом на выплаты внешнего долга нужно 23,5 млрд долларов, еще 5,5 млрд долларов купит на рынке Минфин и столько же - уйдет из страны на кредит китайской CEFC, которая выкупает у катарского инвестфонда госпакет Роснефти.

В результате рынку грозит дефицит валюты, поскольку свободной долларовой ликвидности в банковской системе не осталось - ее запасы были полностью исчерпаны в сентябре, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Чтобы исполнить обязательства, банки могут продать часть валютных облигаций, но большой объем выбросить на рынок будет трудно, отмечает Порывай. Разрыв валютной ликвидности в декабре, по его оценке, может составить 2-3 млрд долларов. Покрывать его придется Минфину и ЦБ: правительство может разместить в банках валюту на депозитах, а центробанк - вернуться к практике валютного репо.

В этих условиях курс рубля "при прочих равных останется под давлением до конца года", предупреждает эксперт.