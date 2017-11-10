В России изменят правила рыболовства

В России изменятся правила вылова рыбы, заявил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

По его словам, эти меры нужны, чтобы удержать вылов лосося на Дальнем Востоке на уровне 200-250 тысяч тонн. Соответствующий документ могут принять через шесть-восемь месяцев.

Лососевая путина этого года стала провальной сразу для нескольких дальневосточных регионов. В Сахалинской области добыли всего 29 тысяч тонн лосося вместо привычных 250 тысяч тонн. Всего по Дальнему Востоку выловили 204 тысячи тонн красной рыбы. Резкое сокращение поголовья лосося ученые связывают с глобальными климатическими изменениями, которые также коснулись Японии, Южной Кореи и Канады.

"Депрессивный период по лососю коснется и нас, это нужно признать. Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тысяч тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200-250 тысячах тонн хотя бы", - сказал Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске.

При этом общий улов рыбы на Дальнем Востоке составил 350 тысяч тонн. Добиться его удалось за счет новых видов — скумбрии и сардины-иваси.

"Это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет. Также у нас хорошие запасы минтая. Большинство видов находятся на стабильном уровне", — отметил Савчук.

Заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников считает, что пик промысла лосося в мире уже прошел, началось снижение запасов. Прежде всего это коснулось стран южных районов — Кореи и Японии. По его мнению, медленное снижение численности продлится еще много лет, а российский улов будет колебаться на уровне двухсот тысяч тонн.