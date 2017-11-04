Пучдемон призвал сторонников независимости Каталонии к объединению

Бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон призвал создать единый список сторонников независимости на выборах в регионе 21 декабря, об этом в субботу сообщает испанское издание El Mundo.

Он также заявил, что "настало время объединиться всем демократам", и призвал к освобождению "политических заключенных".

В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех экс-членов женералитета, которые находятся в Брюсселе.

Суд подозревает их в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Европейский ордер на задержание передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест, которые будут переданы национальной полиции, гражданской гвардии и Интерполу.