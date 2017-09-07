Мадрид принимает меры против каталонских сепаратистов

Каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял законы, регламентирующие порядок отделения этого региона от остальной Испании.

После длившихся 11 часов дебатов состоялось голосование, в ходе которого 72 депутата проголосовали за принятие законов, 11 воздержались.

Буквально сразу же после этого испанские власти анонсировали контрмеры. Поскольку принятые в Барселоне законы нарушают конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство действует через Конституционный суд (КС). Мадрид призывает суд не только отменить решения каталонцев - закон о референдуме, который намечен на 1 октября, и закон о юридических нормах независимой Каталонии, - но и привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился в КС в среду, еще до принятия сепаратистских законов, чтобы признать незаконным сам факт обсуждения темы независимости. Основание - принятое в 2015 году судом решение о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства. В обращении содержится требование привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента.

Об этих решениях Рахоя сообщила в тот же день на пресс-конференции его первый заместитель Сорайа Саенс де Сантамария. Действия сепаратистов в парламенте она охарактеризовала как "постыдный и отвратительный спектакль, варварство и пинок демократии". При этом зампред имела в виду не только принятие антиконституционных законов, но и нарушение демократических норм в ходе дебатов. К примеру, лишение слова депутатов - противников сепаратизма, отсутствие возможности обжаловать принимаемые законы в целом или внести в них существенные поправки.

Решение парламента Каталонии вынуждает испанские власти вновь обратиться в КС, отметила Саенс де Сантамария. Это обращение будет принято на экстренном заседании правительства в ближайшее время. Акцент в нем будет сделан на преследовании не только членов президиума парламента Каталонии, но и других активных сторонников отделения. Об уголовном преследовании все тех же членов президиума объявила в среду и Генеральная прокуратура Каталонии.

Профессор права Мадридского университета Антонио Лопес Крус считает, что решения КС будут достаточными для пресечения дальнейших действий сепаратистов. В беседе с корреспондентом DW ученый отметил, что они позволят силовым структурам на законном основании закрывать избирательные участки и конфисковать урны для голосования, если сторонники каталонской независимости все же осмелятся провести референдум 1 октября. Что же касается парламентариев, инициировавших принятие сепаратистских законов, то им грозят длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.