Последнее обновление: 20.10.2017 15:35

Испанское правительство хочет провести досрочные выборы в Каталонии

Правительство Испании согласилось с оппозиционными социалистами (PSOE) о проведении досрочных местных выборов в Каталонии в январе. Об этом заявила член соцпартии Испании Кармен Кальво.

«Испанское правительство согласилось с оппозиционными социалистами (PSOE) провести региональные выборы в январе в Каталонии», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Испании Мариано Рахой проведет специальное заседание правительства в субботу, 21 октября, чтобы инициировать процесс приостановки автономии Каталонии после того, как региональный лидер Карлес Пучдемон заявил, что не откажется от независимости Каталонии.

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