"Феррари" откажется от участия в "Формуле-1", если изменится регламент гонок

Президент "Феррари" Серджио Маркионне недоволен планами владельцев "Формулы-1" изменить регламент соревнований в 2021 году.

По его словам, эти изменения могут привести к уходу итальянской команды из этого вида спорта, пишет tribuna.com.

"У Liberty есть несколько хороших намерений, одно из которых заключается в том, чтобы снизить стоимость содержания команды. Но есть и такие идеи, с которыми мы не совсем согласны. В частности, по каким-то причинам уникальность силовых установок они не хотят видеть в качестве отличительной черты состава участников. И мне бы не хотелось двигаться дальше в этом направлении.

Учитывая, что мы не согласны с такой стратегией развития гонок и видим, что в 2021 году спорт может стать совсем другим, "Феррари" готова предпринять некоторые действия. Если не будет определенных условий, которые несут выгоду для бренда и положения на рынке, а также направленных на укрепление уникальной позиции "Феррари", то "Феррари" откажется от участия в "Ф-1".

Уход был бы выгоден для нас с точки зрения доходов и расходов. Но мы будем оставаться здесь до последнего. "Формула-1" – в нашей крови с момента нашего появления. Однако вести себя по-другому мы не можем. Если песочницу, в которой мы играем, изменить до неузнаваемости, то мы не захотим в ней больше играть", - сказал Маркионне.

В ближайший вторник состоится встреча владельцев "Формулы-1" со стратегической группой, на которой будут обсуждаться такие вопросы, как ограничение бюджета, новая структура управления спортом и просмотр спортивной и коммерческой системы.

Напомним, что "Феррари" и ранее неоднократно грозила покинуть "Формулу-1", но ни разу не выполнила обещание. Однако это первое подобное заявление в эпоху работы Серджио Маркионне на посту президента компании.