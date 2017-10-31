Прибыль Mastercard выросла благодаря расходам потребителей

Квартальная прибыль Mastercard Inc оказалась выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит благодаря глобальному росту потребительских расходов и сохранению доли рынка по сравнению с другими платёжными каналами.

Общая стоимость транзакций в мире выросла на 11 процентов до $1,35 триллиона.

Для Mastercard, которая имеет обширный международный бизнес, большой поддержкой стали расходы за пределами США, объём трансграничных сделок - общая стоимость транзакций, совершённых зарубежными держателями карт - вырос на 15,1 процента в местной валюте.

Общие операционные расходы выросли на 20,4 процента до $1,46 миллиарда в том числе и за счёт покупки компании цифровых платежей Vocalink.

Акции выросли на 1,4 процента до $151 на внебиржевых торгах.

Чистая прибыль выросла до $1,43 миллиарда, или $1,34 на акцию, в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, с $1,18 миллиарда, или $1,08 на акцию.

В среднем аналитики Thomson Reuters I/B/E/S ожидали, что прибыль составит $1,23 на акцию.

Чистая выручка выросла на 18 процентов до $3,40 миллиарда.

Крупный конкурент Mastercard, компания Visa Inc отчиталась о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы за счёт роста расходов.