Последнее обновление: 25.10.2017 14:25

«Жесточайшая либерализация»: теперь в Беларуси митинговать можно без разрешения, но с оговорками

Министр внутренних дел Игорь Шуневич 25 октября в палате представителей представил изменения в закон о массовых мероприятиях, пишет «Наша Ніва».

Шуневич, рассказывая о поправках в закон, отметил: «Если человек захочет провести массовую акцию, то в разрешенном месте он сможет провести это без разрешения властей. Если в неположенном месте — нужно будет разрешение местных властей».

Получается, что для проведения мероприятий и акций в местах вроде парка Дружбы Народов, что возле площади Бангалор, разрешения больше не потребуется.

«Наступает жесточайшая либерализация», - пошутил глава МВД.

Министр обратил внимание, что организаторами массовых акций не смогут быть люди с непогашенными судимостями. Кроме того, спрос с общественных организаций и политических партий за нарушение правил проведения акций будет жестче. Будет запрещено рекламировать акцию до того, как ее разрешили — этот пункт затронет в том числе СМИ и блогеров. Разрешенные места проведения массовых мероприятий определят местные власти.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование