«Жесточайшая либерализация»: теперь в Беларуси митинговать можно без разрешения, но с оговорками

Министр внутренних дел Игорь Шуневич 25 октября в палате представителей представил изменения в закон о массовых мероприятиях, пишет «Наша Ніва».

Шуневич, рассказывая о поправках в закон, отметил: «Если человек захочет провести массовую акцию, то в разрешенном месте он сможет провести это без разрешения властей. Если в неположенном месте — нужно будет разрешение местных властей».

Получается, что для проведения мероприятий и акций в местах вроде парка Дружбы Народов, что возле площади Бангалор, разрешения больше не потребуется.

«Наступает жесточайшая либерализация», - пошутил глава МВД.

Министр обратил внимание, что организаторами массовых акций не смогут быть люди с непогашенными судимостями. Кроме того, спрос с общественных организаций и политических партий за нарушение правил проведения акций будет жестче. Будет запрещено рекламировать акцию до того, как ее разрешили — этот пункт затронет в том числе СМИ и блогеров. Разрешенные места проведения массовых мероприятий определят местные власти.