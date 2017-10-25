Трамп посоветовался с сенаторами-республиканцами о новом главе ФРС

Президент США Дональд Трамп во вторник встретился с сенаторами-республиканцами, попросив их изложить мнения о том, кого ему следует выбрать новым главой Федрезерва, сообщили присутствовавшие на встрече сенаторы.

“Он сказал, что вскоре примет решение”, - сказал журналистам Джон Корнин, второй по статусу республиканец Сената. Корнин отказался сказать, кто из кандидатов получил наибольшую поддержку.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Трамп спросил республиканцев, кого они предпочтут видеть главой ФРС - экономиста Стэнфордского университета Джона Тэйлора или члена совета управляющих регулятора Джерома Пауэлла.

Большинство сенаторов высказались за кандидатуру Тэйлора, сказал источник.

По словам источника, Трамп также сказал, что рассматривает возможность повторного назначения нынешней главы центробанка Джанет Йеллен.

В интервью телеканалу Fox Business Network, которое вышло в эфир в воскресенье, Трамп сказал, что рассматривает возможность назначения на должность как Пауэлла, так и Тэйлора, но добавил, что кандидатура Йеллен ему также нравится.

Чиновники Белого дома ранее говорили, что среди кандидатов также - директор Национального экономического совета США Гэри Кон и бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш.

Сенатор Джон Кеннеди в ответ на вопрос о том, кто из кандидатов получил наибольшую поддержку, сказал, что не помнит.

“Некоторые люди подняли руки в поддержку одних имен, другие - других, но, мне кажется, никто их не считал”, - сказал он.

Тим Скотт, еще один сенатор, присутствовавший на встрече, сказал, что, по его мнению, победил Тэйлор, сообщило агентство Блумберг. Комментарии Скотта толкнули вверх доходность госбондов США и оказали давление на акции.

Йеллен, которую на должность назначил демократ Барак Обама, возглавляет американский центробанк с начала 2014 года. Срок ее полномочий истекает в феврале, но Трамп может принять решение о ее повторном назначении.

Любой из выбранных Трампом кандидатов должен получить одобрение Сената.

“Он сказал, что провел прекрасную встречу” с Йеллен, сказал Кеннеди.

“Но мне трудно сказать, к чему он склоняется, а спрашивать ни я, ни кто-либо другой не вправе”.