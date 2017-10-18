Трамп может выбрать нового главу ФРС к началу ноября - источник

Президент США Дональд Трамп выбирает следующего главу Федеральной резервной системы из пяти кандидатов и, вероятно, объявит о своем решении перед поездкой в Азию в начале ноября, сказал источник, знакомый с ситуацией, во вторник.

“Честно говоря, они все мне нравятся”, - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у него фаворит среди пяти кандидатов.

Трамп в четверг встретится с нынешней главой Федрезерва Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале. Источник сказал, что она является одним из кандидатов.

В числе других - директор Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а также экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор.

Йеллен станет последней из тех пяти кандидатов, с которыми Трамп проводит встречи, сказал источник.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом Трамп сказал, что, по всей вероятности, назначит главой ФРС одного из пяти кандидатов.

По словам источника, если Трамп объявит о своем решении до отъезда в Азию 3 ноября, это даст Сенату время на процедуру одобрения.

“Я приму решение в течение короткого периода времени”, - сказал Трамп.

Проведенный в последние несколько дней опрос Рейтер, в котором участвовали 40 экономистов, показал, что незначительное большинство ожидают, что Трамп назначит на должность руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла, адвоката и бывшего инвестиционного банкира, который является членом Совета управляющих с 2012 года.

Вторым наиболее вероятным кандидатом участники опроса назвали Кевина Уорша, который был руководителем ФРС во время финансового кризиса.