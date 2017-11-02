Трамп в четверг может назначить Пауэлла новым главой ФРС

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, назначит Джерома Пауэлла новым главой Федрезерва, оказав непосредственное влияние на то, кто будет руководить американским центробанком, но одновременно сигнализировав о сохранении курса монетарной политики.

Решение Трампа подведет черту под продолжавшимся несколько месяцев процессом выбора нового главы ФРС. На финальном этапе кандидатов оставалось пять, включая нынешнюю главу регулятора Джанет Йеллен, однако считается, что Трамп остановился на кандидатуре Пауэлла, который является членом совета управляющих ФРС с 2012 года.

Пауэлла называют главным кандидатом на должность уже больше недели.

Источник, близкий к процессу выбора нового главы ФРС, сказал, что сюрпризов в четверг не ожидается, несмотря на то, что Трамп, как известно, часто в последний момент меняет решение, а также на то, что в среду он похвалил Йеллен, которую на должность назначил его предшественник, демократ Барак Обама. Срок полномочий Йеллен истекает в феврале 2018 года, однако она может оставаться членом совета управляющих ФРС до 2024 года.

“Я считаю, что Джанет Йеллен замечательная”, - сказал Трамп журналистам после того, как объявил о намерении огласить свое решение в четверг.

В ответ на вопрос о том, выбрал ли он Йеллен, Трамп сказал: “Я этого не говорил”.

Он сказал, что его выбор всех “очень впечатлит”. Назначение выбранного Трампом кандидата должен будет одобрить Сенат.

Пауэлл, которому сейчас 64 года, поддерживает общий курс монетарной политики Йеллен и в последние годы разделяет ее мнение о том, что низкая инфляция оправдывает осторожный подход к повышению процентных ставок.

Экономист Commerzbank Бернд Ваденстайнер сказал, что назначение Пауэлла будет означать, что Трамп выбрал “наименее противоречивого” кандидата.

“Под его руководством рынки ждет продолжение работы в привычном режиме - и это им определенно нравится”, - сказал он.

Обычно процесс выбора кандидатов на пост главы ФРС окружен завесой тайны, однако Трамп сделал его неожиданно публичным, спросив совета у законодателей и даже у ведущего телеканала Fox Business Лу Доббса.

Среди кандидатов также были экономист Стэнфордского университета Джон Тэйлор, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш и директор Национального экономического совета США Гэри Кон.

Считалось, что Тэйлор и Уорш могут начать повышать процентные ставки быстрее, чем Йеллен или Пауэлл. Кон, похоже, впал в немилость после того, как раскритиковал реакцию Трампа на массовые беспорядки в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, ранее в 2017 году.

Финансовые рынки, похоже, хладнокровно отреагируют на назначение Пауэлла. Инвесторы уже заложили в прогнозы повышение ставок в декабре. ФРС прогнозирует еще три повышения в 2018 году.

Пауэлл, как ожидается, будет проводить политику осторожного дерегулирования финансового сектора, возможно, освободив менее крупные банки от некоторых требований, введенных после финансового кризиса 2007-2008 года.

Он играл одну из ключевых ролей в разработке новых норм банковского регулирования после кризиса и, скорее всего, обеспечит лучшую стабильность для Уолл-стрит, чем другие кандидаты, сказали аналитики.