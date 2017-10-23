WADA начнет расследование китайской системы допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает расследование в связи с появлением информации о государственной системе допинга в Китае. Об этом организация сообщила в специальномзаявлении, опубликованном на ее сайте в воскресенье, 22 октября. WADA "собирается начать процесс расследования с целью собрать и проанализировать информацию в координации с нашими внешними партнерами", говорится в сообщении.

О повсеместном распространении допинга в олимпийской сборной Китая в 80-е и 90-е годы прошлого века говорится в новом фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, показанном в субботу в программе Sportschau немецкого общественно-правового телеканала ARD.

Об этом, в частности, рассказала бывшая врач олимпийской сборной КНР Сюэ Инсянь. "В эту систему были вовлечены более 10 тысяч человек. Считалось, что те, кто принимает допинг, защищают страну. Кто отказывается это делать, вредит стране. А кто вредит стране, сидит в тюрьме", - сказала Сюэ Инсянь.

В то же время в WADA заявили, что организация была создана только в 1999 году и таким образом не могла противостоять допинговой программе Китая в 1980-е и 1990-е, если информация о ней подтвердится. В организации задаются вопросом, "как такая система могла существовать на протяжении десятилетий".