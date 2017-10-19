Мэй обещает защитить права граждан ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала защитить права граждан Евросоюза, которые хотят остаться в стране после Brexit. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на странице Мэй в Facebook.

"В рамках этого процесса права граждан являются моим приоритетом. И я знаю, что мои коллеги-лидеры имеют такую же цель: защитить права граждан ЕС, живущих в Великобритании и британцев, проживающих в ЕС", - отмечается в письме.

Она подчеркнула, что живущие в Великобритании граждане ЕС сделали огромный вклад в страну. "И мы хотим, чтобы они и их семьи остались. Я хочу четко дать понять: граждане ЕС, которые сегодня живут законно в Великобритании, смогут остаться", - говорится в письме.

Как отмечается, Мэй сегодня выступит в Брюсселе на саммите ЕС, где должна озвучить лидерам 27 стран свою позицию по Brexit и дальнейшим переговорам о будущих отношениях.

"Соглашение между ЕС и Британией не только обеспечит уверенность в отношении места проживания, но и здравоохранение, пенсии и другие льготы. Это означает, что граждане ЕС, внесшие вклад в систему Британии и британские граждане, которые платили в систему стран ЕС, смогут получить пользу от своих отчислений", - отметила премьер.