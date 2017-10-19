Последнее обновление: 19.10.2017 16:27

Каталония угрожает объявить полную независимость от Испании

Каталония провозгласит полную независимость от Испании, если центральное правительство в Мадриде выполнит свою угрозу о лишении Каталонии статуса автономии. Об этом заявил президент Каталонии Карлес Пучдемон в четверг, 19 октября.

Пучдемон отверг ультимативное требование Мадрида к Каталонии отказаться от стремления к независимости, однако вновь выразил готовность к диалогу с центральными властями. Глава Каталонии направил письмо Рахою с условиями объявления независимости, сообщают иностранные СМИ.

В своем послании он заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе".

"Если правительство продолжит мешать диалогу и продолжит давление, парламент Каталонии может приступить, если сочтет нужным, к голосованию по формальной декларации о независимости, по которой не было голосования 10 октября", - говорится в послании.

Представитель правительство Испании сделает официальное заявление по этому поводу в 11.30 (время минское).

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

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