Мадрид обратился к Барселоне с ультиматумом

Мадрид призвал каталонскую региональную администрацию официально пояснить, провозгласила она независимость или нет. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду, 11 октября, после заседания правительства.

По его словам, кабинет министров решил направить официальный запрос Барселоне, прежде чем принять другие меры, предусмотренные статьей 155 испанской Конституции.

"Ответ главы каталонской администрации определит будущие события, которые произойдут в ближайшие несколько дней", - предупредил Рахой, добавив, что он намерен действовать "осторожным и ответственным" образом.

Накануне депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию также был глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом, как заявил в интервью dpa представитель каталонского регионального правительства, речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

"Сейчас очередь Рахоя делать ход. Нас попросили нажать на тормоза, и мы это сделали", - заявил представитель правительства автономии. Он подчеркнул, что в Барселоне хотят начать диалог и получить предложения о посредничестве в переговорах от различных "организаций и стран".

Ранее Карлес Пучдемон анонсировал перед каталонскими депутатами создание независимой республики, однако он тут же объявил, что официальное провозглашение суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и в котором участвовали 43 процента каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса. Из них 90 процентов высказались за суверенитет. Этот референдум был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.