Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании

Президент Каталонии Карлес Пучдемон и депутаты партий CUP и Junts pel Sí подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что этот документ не вступает в силу.

Полный текст декларации публикует El Pais.

Перед тем как подписать декларацию, Пучдемон выступил перед каталонским парламентом. Он заявил, что благодаря референдуму власти региона получили мандат на провозглашение независимости Каталонии. Само провозглашение Пучдемон предложил отложить на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения (с Мадридом), чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», - подчеркнул Пучдемон.

Документ о независимости Каталонии не был согласован со всеми депутатами парламента, но на нем стоит герб женералитета (правительства региона). El Mundo пишет, что подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и был необходим для удовлетворения партий, выступающих за отделение — левой CUP и объединению депутатов Junts pel Sí.

При этом CUP раскритиковала решение Пучдемона о приостановлении отделения Каталонии и заявила о прекращении своей работы в парламенте. Представитель партии Ким Арруфат заявила, что декларация о независимости не имеет законной силы, так как она предварительно не была подписана депутатами.

Мадрид готовит ответ на решение Пучдемона: премьер-министр Испании назначил экстренное заседание министров на 09:00 по испанскому времени для реагирования на ситуацию в Каталонии.

В тексте декларации провозглашается каталонская республика.​ «Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — приводит Reuters выдержку из документа, который называется «декларация представителей Каталонии».

«Мы подтверждаем желание вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон. Переговоры должны быть на равных условиях», - также отмечается в документе.

«Мы призываем все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством», - говорится в документе. Авторы декларации также просят каталонское правительство сделать все возможное для того, чтобы реализовать меры, перечисленные в декларации.

Между тем правительство Испании не признает декларацию о независимости Каталонии. Об этом, как передает агентство EFE, заявила вице-премьер Испании ​Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, Пучдемон привел Каталонию к «высокому уровню нестабильности» и «не знает, куда он идет». Она особо отметила, что результаты референдума о независимости региона необходимо считать «незаконными» и «мошенническими». Министр юстиции Испании Рафаэль Катала также подчеркнул, что испанское правительство не признает документ, принятый каталонскими властями.

Как пишет El Mundo, на завтра правительство Испании назначило экстренное совещание по вопросу независимости Каталонии. На нем может быть рассмотрен вопрос о введении чрезвычайного положения и прямого управления регионом. Однако для реализации этого решения необходима поддержка абсолютного большинства в парламенте страны. Возможность отмены автономии Каталонии предусмотрена 155 статьей Конституции Испании, однако прецедентов подобного решения в истории страны пока не было.