Ураган "Офелия" нарушил электроснабжение в Ирландии и Британии

Все школы в Ирландии и в Северной Ирландии закрыты во вторник, продолжаются перебои в железнодорожном движении и авиасообщении, сотни тысяч домов остаются без света, а некоторые и без воды из-за урагана "Офелия", продолжающего бушевать на территории Республики Ирландия и в Соединенном Королевстве.

Без электроэнергии, по данным энергетических компаний, остаются 245 тысяч домов в Ирландии, 3,8 тысячи – в Северной Ирландии, 4 тысячи – на севере Уэльса, 1,1 тысяча в Шотландии. Двадцать тысяч домов в Ирландии остались еще и без водопроводной воды. Восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.

Во многих прибрежных районах объявлено штормовое предупреждение. Британское метеобюро также предупреждает о возможных наводнениях в прибрежных районах.

Железнодорожное сообщение в ряде районов Англии оказалось нарушено из-за рухнувших на рельсы деревьев, сообщают британские железнодорожные компании.

Синоптики прогнозируют, что последствия урагана "Офелия" будут ощущаться до конца дня.

В Лондоне, где накануне ураган окрасил небо в ярко-желтый цвет, погода сегодня достаточно ясная. Однако уже во второй половине недели британскую столицу ждет похолодание и традиционный октябрьский дождь, сообщается в прогнозах.