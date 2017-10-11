Последнее обновление: 11.10.2017 17:25

ФИФА отстранила сборную и клубы Пакистана от международных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) в среду временно исключила из своего состава Федерацию футбола Пакистана, отстранив сборную страны и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

Такое решение 10 октября приняло Бюро Совета ФИФА, оно вступает в силу с момента объявления, сообщила организация.

Свой шаг ФИФА объяснила “вмешательством третьей стороны” в работу пакистанской федерации (PFF).

“Офисы и счета PFF остаются под контролем назначенного судом управляющего, что является нарушением обязательств со стороны PFF - она должна вести дела независимо и без влияния третьих лиц, согласно Уставу ФИФА”, - говорится в сообщении.

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