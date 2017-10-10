Курсы валют в банках Минска на 10 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,973 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,975 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,012 рубля и составила 2,321 рубля, минимальная продажа выросла на 0,02 рубля и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,40 (снизился на 0,01 рубля).