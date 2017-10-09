Курсы валют в банках Минска на 9 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 1,97 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 1,974 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,309 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,305 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41 (снизился на 0,01 рубля).