Последнее обновление: 11.10.2017 11:23

Курсы валют в банках Минска на 11 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,97 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,974 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,323 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,325 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41 (вырос на 0,01 рубля).

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