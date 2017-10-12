Последнее обновление: 12.10.2017 14:12

Курсы валют в банках Минска на 12 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,967 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,972 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 рубля и составила 2,332 рубля, минимальная продажа выросла на 0,012 рубля и составила 2,337 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42 (вырос на 0,01 рубля).

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