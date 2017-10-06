Курсы валют в банках Минска на 6 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,964 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,967 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,298 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,305 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,40 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42 (вырос на 0,01 рубля).