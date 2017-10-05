Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

По подозрению в коррупции задержан глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман

Глава Организационного комитета Олимпиады в Рио Карлос Артур Нузман задержан по подозрению в подкупе. Задержание было произведено утром в четверг, 5 октября, в доме бразильского спортивного функционера в Рио-де-Жанейро, сообщает интернет-портал O Globo.

Месяц тому назад правоохранительные органы произвели обыск в поместье Нузмана, который на протяжении 22 лет возглавляет Национальный олимпийский комитет Бразилии. На пленарном заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) заверил, что если доказательства виновности Нузмана будут получены, то будут приняты меры, поскольку "доверие исключительно важно".

Карлос Артур Нузман подозревается в том, что он платил взятки африканским членам МОК за то, чтобы они поддержали кандидатуру Бразилии для проведения Олимпиады 2016 года.

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