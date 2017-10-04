Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии»

На сайте Верховной рады зарегистрирован законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В пояснительной записке к законопроекту, который внес Петр Порошенко, указано, что до сих пор основным правовым инструментом для обеспечения «отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований» был правовой режим антитеррористической операции. Новый закон должен создать «новую правовую основу». Правовой статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей обозначен как «временно оккупированные территории».

Преамбула практически полностью посвящена действиям России, которые охарактеризованы как «вооруженная агрессия» и грубое нарушение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России от 1997 года. В документе говорится, что «Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», направляет в самопровозглашенные ЛНР и ДНР военных советников и инструкторов, а также «поддерживает вооруженные банды и группы наемников». Руководство неподконтрольными Киеву территориями в законопроекте названо «оккупационной администрацией России».

Среди незаконных действий перечислены в том числе несоблюдение режима прекращения огня, введение российского рубля как единой валюты, «внешнее управление» на предприятиях, признание «незаконных автомобильных номеров».

В законопроекте указывается, что все права собственности на «временно оккупированных территориях» будут сохранены лишь в том случае, если имущество было приобретено в соответствии с законами Украины.

Целями государственной политики в документе названо восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», защита пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства

Основой защиты прав и свобод граждан Украины на «временно оккупированных территориях» в соответствии со ст. 6 названо предоставление им гуманитарной помощи, поддержание культурных связей, доступ к украинским СМИ и национальным средствам правовой защиты.

Также в законопроекте подчеркивается, что «Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». При этом в соответствии со ст. 7 указывается необходимость обеспечить приоритетность выполнения минских соглашений.

Также, согласно документу, предполагается создать объединенный штаб по управлению украинскими силовыми структурами и оговаривается возможность торговли контролируемых Киевом территорий с «временно неконтролируемыми территориями», то есть с Донецкой и Луганской народными республиками.

Документ о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, срок действия которого истекает 18 октября 2017 года, внесен в Раду Петром Порошенко отдельным законопроектом. В нем «российская агрессия» не упоминается, при этом говорится о стремлении создать условия для продолжения процесса мирного урегулирования.

Украинский политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что в случае принятия закона о государственной политике в Донбассе впервые на законодательном уровне будет определен статус неконтролируемых регионов как «временно оккупированных». До этого, по словам эксперта, термин употреблялся в том числе в названии соответствующего министерства, но не был закреплен законом.