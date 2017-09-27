США начали строить прототип стены на границе с Мексикой

США начали строительство восьми прототипов стены на границе с Мексикой в городе Сан-Диего. Об этом сообщается на сайте таможни и пограничной службы США.

"Мы стремимся защитить наши границы. Наша многогранная стратегия поддержания безопасности американского народа включает препятствия, инфраструктуру, технологии и людей", - сказал заместитель руководителя таможни США Рональд Витиэлло.

Высота прототипов стены составит 5-9 м. Четыре из них построят из бетона, а остальные - из альтернативных материалов. Планируется, что их строительство завершится в течение месяца.

Общая стоимость строительства стены на границе с Мексикой оценивается в 21,6 млрд долл.

Возведение стены на границе с Мексикой является одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.