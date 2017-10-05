В США комитет нацбезопасности утвердил $10 миллиардов на стену с Мексикой

Комитет по нацбезопасности Палаты представителей США в среду утвердил законопроект относительно безопасности границы, включающий выделение $10 миллиардов для строительства стены на границе с Мексикой.

“Соответствующий законопроект включает выделение 10 миллиардов долларов на финансирование пограничной стены, 5 миллиардов долларов на улучшение пунктов для въезда и 5000 агентов для патрулирования границы и таможенного и пограничного контроля", - говорится в сообщении The Hill.

Демократы уже раскритиковали законопроект, назвав его политическим трюком, чтобы успокоить президента Трампа, который предлагал строительство стены как центральный пункт своей кампании.

Как ожидается, законопроект будет принят Палатой представителей, однако для того, чтобы его поддержал Сенат, ему нужно большинство в 60 голосов.

Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства стены на границе с Мексикой будет составлять 21,6 млрд долл.

Возведение стены на границе с Мексикой является одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.