Белый дом наскреб лишь $20 млн на стену с Мексикой

Обещание президента США Дональда Трампа незамедлительно начать строительство стены на границе с Мексикой столкнулось с финансовыми препятствиями, следует из документа, с которым ознакомился Reuters.

"Стена Трампа" явилась одним из самых нашумевших предвыборных обещаний популиста-миллиардера, заставшего мир врасплох победой на ноябрьских выборах. Негативная риторика Трампа в адрес нелегальных мексиканских иммигрантов сопровождалась обещанием заставить Мехико оплатить строительство пограничной стены, которую министерство внутренней безопасности оценило в $21,6 миллиарда. Мексика называет ожидания Трампа напрасными.

Начало рассчитанного на три года проекта должно было финансироваться с помощью "существующих средств и ресурсов" министерства внутренней безопасности. Но к настоящему времени ведомство нашло на эти цели лишь $20 миллионов, говорится в его документе. Министерство не ответило на просьбу о комментарии.

Предполагается, что имеющихся средств хватит для финансирования ряда контрактов, тогда как на остальное Белому дому придется просить денег у Конгресса.

Трамп на этой неделе выступил с первой речью перед конгрессменами, отступив от сложившегося имиджа и продемонстрировав готовность искать компромиссы с критиками ради воплощения своих предвыборных обещаний.

Трамп говорил, что предложит Конгрессу оплатить ту часть суммы, которую не смогут покрыть существующие средства, но потом расходы американских налогоплательщиков должна будет возместить Мексика.

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан сказал, что включит финансирование стены в бюджет следующего финансового года. Он оценил стоимость строительства в диапазоне от $12 до $15 миллиардов.