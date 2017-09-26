Последнее обновление: 26.09.2017 18:04

Босс "Макларена" поддерживает введение лимита бюджетов в Формуле-1

В последнее время в Формуле-1 все активнее обсуждается вопрос возможного введения лимита бюджетов для команд, начиная с 2021-го года.

Босс "Макларена" Зак Браун заявил, что его команда выступает за введение потолка бюджетов и готова отказаться от своих особых бонусов за прежние победы в Кубке Конструкторов.

"Нам нравится идея ограничения бюджетов команд, это очень важно. Подобные вещи существуют во многих чемпионатах.

Мы понимаем, что входим в число 4 команд, которые получают специальные выплаты. Нам придется идти на компромиссы, но от этого спорт оздоровится и это будет полезно для всех.

Команды с самыми большими бюджетами будут пытаться сохранить текущее положение вещей, чтобы сохранить свое преимущество. Это как иметь на двух игроков больше в футболе. Мы же хотим, чтобы все команды были в равных условиях", - цитирует Брауна Sport Arena.

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