Air France запустила лоукостер Joon в надежде привлечь молодых клиентов

Французский авиаперевозчик Air France в понедельник запустил новую бюджетную авиакомпанию Joon, надеясь привлечь более молодых пассажиров и вернуть прибыльность некоторым маршрутам.

Air France в понедельник сообщила, что на начальном этапе Joon будет выполнять рейсы по шести направлениям.

С 1 декабря Joon будет выполнять полеты в четыре европейских города - Барселону, Берлин, Лиссабон и Порту, а летом 2018 года - в бразильскую Форталезу и на Сейшельские острова.

Joon возглавит Жан-Мишель Матьё, участвовавший в проекте с момента его зарождения и ранее занимавший различные должности в Air France-KLM.

Air France стремится сократить расходы, чтобы успешнее конкурировать с авиаперевозчиками из стран Персидского залива на дальнемагистральных маршрутах и с бюджетными авиакомпаниями на ближнемагистральных направлениях.