Годовая прибыль Airbus превысила прогнозы, несмотря на списания

Крупнейший авиаконцерн Европы Airbus отчитался о превысившей прогнозы годовой прибыли, сообщив о списании 1,2 миллиарда евро в связи с проблемами с военно-транспортным самолетом A400M и призвав к новым переговорам с европейскими покупателями для ограничения дальнейшего финансового ущерба.

В результате очередного списания, общие потери из-за программы A400M достигли 2,2 миллиарда евро за прошлый год и превысили 6 миллиардов с момента запуска проекта больше десяти лет назад в связи с постоянными задержками и перерасходом средств.

Компания отчиталась о снижении скорректированной операционной прибыли на 4 процента до 3,955 миллиарда евро и росте выручки на 3 процента до 66,581 миллиарда.

Аналитики в среднем ждали снижения годовой операционной прибыли без учета единовременных вычетов на 7,3 процента до 3,83 миллиарда евро и роста продаж на 0,7 процента до 64,919 миллиарда.

Airbus сигнализировала об ухудшении ожиданий относительно экспорта A400M и призвала к новым переговорам с европейскими клиентами для ограничения дальнейших потерь после спасения компании в 2010 году.