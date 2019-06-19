Последнее обновление: 19.06.2019 18:51

Франция присоединилась к пяти странам НАТО в проекте по стратегическим авиаперевозкам

Франция присоединилась к Письму о намерениях по созданию многоцелевого флота «воздушных танкеров» и транспортных самолетов, так называемой инициативе MRTT-C (Multi Role Tanker and Transport Capability), которая должна значительно расширить возможности НАТО и европейских стран в осуществлении стратегических авиационных перевозок. Об этом сообщается на сайте НАТО .

«Инициатива MRTT-C обеспечит участников возможностями стратегических авиаперевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, позволит им проводить более гибкие воздушные операции. Участники будут использовать самолеты Airbus A330 MRTT, начиная с 2020 года. Всего будет заказано восемь таких самолетов, которые в течение последующих лет будут использоваться странами-участницами », - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа MRTT-C является инициативой Европейского оборонного агентства, хотя все самолеты принадлежат НАТО и заказаны Агентством НАТО по поддержке и заказов (NSPA). Самолеты будут иметь постоянную дислокацию на авиабазах в Эйндховен и Кельн, их назначение будет включать также готовность к медицинской эвакуации по принципу 24/7.

«Инициатива MRTT-C открыта для участия для других государств, которые будут иметь желание присоединиться», - говорится в сообщении.

В программе также участвуют Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия.

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