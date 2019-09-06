Последнее обновление: 06.09.2019 16:55

Французская авиакомпания отменяет все рейсы из-за финансовых трудностей

Французская авиакомпания Aigle Azur отменяет с субботы все рейсы из-за крупных финансовых трудностей. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

"Aigle Azur, которая переживает большие экономические трудности, к сожалению, вынуждена отменить все авиарейсы, начиная с субботы, 7 сентября", - сообщает компания.

Как добавили в Aigle Azur, из-за проблем с финансовым обеспечением и операционными трудностями компания не может выполнять рейсы с вечера 6 сентября.

Также авиаперевозчик сообщил, что в связи с текущей экономической ситуацией, компания не может гарантировать пассажирам возмещение убытков за отмененные рейсы.

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