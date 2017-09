Hewlett Packard Enterprise начинает масштабное сокращение персонала

Американская Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise, HPE) планирует в конце 2017 года начать сокращение персонала. Как ожидается, будет сокращено около 5 тыс. человек, или более 10% персонала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

За этим могут последовать дальнейшие меры оптимизации штата, поскольку HP Enterprise продолжает работу над трехлетним планом HPE Next, который был обнародован в июне. Цель HPE Next - уменьшить валовые издержки на $1,5 млрд и перенаправить сэкономленные средства на НИОКР.

Численность штата HP Enterprise составляет около 52 тыс. человек.

Сокращения в этом году являются частью мер, призванных снизить затраты во 2-м полугодии на $200 млн - $300 млн.

HP Enterprise и HP Inc. появились после разделения Hewlett-Packard Co. (HP) 31 октября 2015 года. Компании являются независимыми, HP Inc. занимается производством персональных компьютеров и принтеров, а HP Enterprise - выпуском корпоративных серверов и оказанием услуг.