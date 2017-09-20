В Беларуси спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость

Белорусских спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость, сообщила заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Ирма Моссэ.

"Сейчас во всем мире активно развивается генетика спорта. Это неудивительно, потому что успех спортсмена во многом зависит от его генотипа. Очень важно определить генетический потенциал человека и потом создать условия для реализации этого потенциала. Мы можем выяснить, есть ли у человека спортивный талант, сколько благоприятных для спорта аллелей в его генотипе. Выявляем и неблагоприятные для спорта генетические факторы, в том числе генетическую предрасположенность к профессиональным травмам. Наша последняя разработка - определение генетической составляющей психоэмоционального статуса спортсмена. Стрессоустойчивость тоже важна для достижения высоких результатов, так как спортсмены проходят через колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. Пока эта разработка еще на стадии научного исследования, но, надеюсь, уже в следующем году мы начнем проводить тестирование на стрессоустойчивость", - сказала Ирма Моссэ, которую цитирует БелТА.

Генетическое тестирование позволяет определить сильные и слабые стороны спортсмена, принять меры для того, чтобы он достиг наилучших результатов, предотвратить травмы.

"Мы начали работу в 2009 году с генетического тестирования сборной по биатлону перед олимпиадой в Ванкувере. Врачи команды остались очень довольны нашими исследованиями. Всего за прошедшие годы мы протестировали более 500 спортсменов из 30 национальных команд.

Эта информация позволяет врачам проводить своевременную коррекцию с учетом неблагоприятных генетических факторов, чтобы спортсмен оставался здоровым и продолжал выступать, а тренерам - правильно выстраивать тренировочный процесс", - отметила специалист.

В центре геномных биотехнологий тестируют не только именитых спортсменов, но и начинающих.

"Генетическое тестирование помогает отобрать лучших, выявить спортивный талант у детей. Многие родители, которые знают о наших возможностях, приводят своих детей, которых хотят определить в какую-нибудь спортивную секцию. И мы делаем генетический паспорт, определяем, есть ли у этого ребенка талант, есть ли у него возможность в будущем попасть в сборную и показать высокие результаты или лучше заниматься спортом только для себя. Мы также можем определить, является ли ребенок спринтером, стайером или командным игроком, подсказать, в какой спортивной сфере его способности разовьются наилучшим образом", - добавила Ирма Моссэ.