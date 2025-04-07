В ЕС 12 апреля обсудят создание фонда для закупки военной техники

Министры финансов стран Европейского Союза обсудят на этой неделе создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет покупать и владеть военной техникой, а также взимать с членов ЕС плату за его использование. Об этом говорится в документе, подготовленном для обсуждения министрами, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel по заказу польского председательства в ЕС, может обеспечить значительное финансирование обороны без увеличения уровня государственного долга.

Документ является частью дискуссии в ЕС о том, как финансировать подготовку к потенциальному нападению со стороны России, поскольку европейские правительства осознают, что они больше не могут полностью полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности.

ЕС уже планирует увеличить военные расходы на €800 млрд в течение следующих четырех лет за счет ослабления фискальных ограничений на оборонные инвестиции и совместных заимствований для крупных оборонных проектов.

Оборонный фонд, который будет обсуждаться в субботу, 12 апреля, во время неформальной встречи министров финансов ЕС в Варшаве, станет дополнением к уже объявленным финансовым инициативам, отметило агентство.

Европейский оборонный механизм (ЕОМ) будет создан в соответствии с межправительственным соглашением и будет иметь значительный оплаченный и востребованный капитал, что позволит ему заимствовать средства на рынке.

Отмечается, что к ЕОМ, который также мог бы предоставлять займы, могли бы присоединиться члены из-за пределов Европейского Союза, такие как Великобритания, Украина или Норвегия.

Дополнительным преимуществом фонда может стать содействие в формировании единого европейского рынка оборонного оборудования, чтобы снизить расходы и объединить ресурсы.

В документе сказано, что фонд мог бы сосредоточиться на "стратегических факторах реализации" – дорогой военной инфраструктуре и оборудовании, необходимых армиям для функционирования, что часто передают Европе США.

Сюда, как отмечается, входят совместные системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка истребителей пятого или шестого поколений, интегрированные системы вооружения (противовоздушная оборона, крупномасштабный воздушный транспорт и морская логистика), ракеты и ядерное сдерживание.

"Европейский оборонный механизм будет выступать как эксклюзивное закупочное агентство в определенных областях, как планировщик, спонсор и потенциальный владелец стратегических инструментов, а также как юридическое обязательство соблюдать правила единого рынка обороны в пределах юрисдикций его членов", – говорится в документе.

Европа имеет шанс сократить свою военную зависимость от США до 2030 года. Но только в том случае, если страны-члены объединят закупки в максимально возможной степени и создадут общий европейский рынок обороны вместе с Британией.

Между тем газета FT 2 апреля сообщила, что Британия предлагает создать совместный европейский фонд для закупки, накопления и финансирования перевооружения военной техники.